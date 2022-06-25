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У Миколаєві лунають вибухи, спрацював сигнал повітряної тривоги

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Миколаїв, Субота 25 червня 2022 06:42
У Миколаєві лунають вибухи, спрацював сигнал повітряної тривоги Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (t.me/senkevichonline)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві вранці пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ніколаєва Олександра Сенкевича.

Він закликав жителів залишатися в укриттях.

"У місті лунають вибухи. Всі в укриття", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 21 червня російські окупанти в черговий раз обстріляли Миколаїв.

Унаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

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