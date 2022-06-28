В Николаеве раздаются взрывы, сработал сигнал воздушной тревоги

В Николаеве утром прогремели взрывы. В городе работает сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича .

Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

"В городе звуча взрывы. Все в укрытия", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Суспильне", успешно сработала ПВО.

Напомним, вечером, 27 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами.

В результате российских обстрелов Николаевской области в пятницу и субботу пострадали семь человек.

Ранее мэр Николаева призвал по возможности эвакуироваться, поскольку оккупанты почти ежедневно обстреливают город.

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