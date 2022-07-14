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У Миколаєві лунають потужні вибухи, всю ніч в місті звучала повітряна тривога

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Миколаїв, Четвер 14 липня 2022 05:20
У Миколаєві лунають потужні вибухи, всю ніч в місті звучала повітряна тривога Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві прогриміли потужні вибухи, всю ніч в місті звучала сирена повітряно тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ніколаєва Олександра Сенкевича.

Жителів просять залишатися в укриттях.

"Миколаїв, лунають потужні вибухи! Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в укриттях. Не публікуйте фото і відео з місць прильотів в соціальних мережах", - написав Сенкевич.

Нагадаємо, у вівторок, 12 липня, окупанти масовано обстріляли Миколаїв ракетами. Ворог атакував два медзаклади та житлові будинки, є поранені.

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