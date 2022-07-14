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В Николаеве раздаются мощные взрывы, всю ночь в городе звучала воздушная тревога

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Николаев, Четверг 14 июля 2022 05:20
В Николаеве раздаются мощные взрывы, всю ночь в городе звучала воздушная тревога Фото: в Николаеве раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве прогремели мощные взрывы, всю ночь в городе звучала сирена воздушно тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Николаев, раздаются мощные взрывы! Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях. Не публикуйте фото и видео с мест прилетов в социальных сетях", - написал Сенкевич.

Напомним, во вторник, 12 июля, оккупанты массированно обстреляли Николаев ракетами. Враг атаковал два медучреждения и жилые дома, есть раненые.

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