У Миколаєві пролунали потужні вибухи

Вранці 19 серпня окупанти вкотре відкрили вогонь по Миколаєву. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сенкевича в Telegram .

Жителів просять залишатися в укриттях.

"Миколаїв - потужні вибухи! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

У Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112. Телефонуйте за міськими номерами: (0512) 30 45 17, (0512) 30 45 18.

Нагадаємо, вчора вдень Миколаїв потрапляв під ворожий обстріл. Мер міста розповідав про поранених.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.