В Николаеве раздались мощные взрывы

Утром 19 августа оккупанты в очередной раз открыли огонь по Николаеву. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Николаев - мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

В Николаеве временно не работают линии 101 и 112. Звоните по городским номерам: (0512) 30 45 17, (0512) 30 45 18.

Напомним, вчера днем Николаев попадал под вражеский обстрел. Мэр города рассказывал о раненых.

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