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У Миколаєві пролунало кілька вибухів, в місті оголошена повітряна тривога

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Миколаїв, Субота 16 липня 2022 04:44
У Миколаєві пролунало кілька вибухів, в місті оголошена повітряна тривога Фото: у Миколаєві пролунало кілька гучних вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вночі 16 липня російські війська завдали удару по Миколаєву. Очевидці повідомляють як мінімум про чотири гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини N.

У Миколаївській області, як і у більшості регіонів України оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вранці у Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. За словами голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма, російська авіація випустила по місту щонайменше десять ракет. Деякі з ракет влучили по двох найбільших університетах Миколаєва. У ДСНС показали кадри руйнувань.

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