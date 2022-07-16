В Николаеве прозвучало несколько громких взрывов, в городе объявлена воздушная тревога

Ночью 16 июля российские войска нанесли удар по Николаеву. Очевидцы сообщают как минимум о четырех громких взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости N .

В Николаевской области, как и в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что утром в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, российская авиация выпустила по городу по меньшей мере десять ракет. Некоторые из ракет попали по двум крупнейшим университетам Николаева. В ГСЧС показали кадры разрушений.

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