У Миколаєві прогриміло 10 сильних вибухів, - Сенкевич

У Миколаєві вночі 17 липня під час повітряної тривоги прогриміло 10 сильних вибухів. Повідомляється про виникнення кількох пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сенкевича.

Олександр Сєнкевич закликав дотримуватися правил безпеки і в разі оголошення повітряної тривоги пройти в укриття.

Нагадаємо, вчора вранці окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет. Деякі з них потрапили по двох найбільших університетах Миколаєва. У ДСНС показали кадри руйнувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.