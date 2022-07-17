В Николаеве прогремело 10 сильных взрывов, - Сенкевич

В Николаеве ночью 17 июля во время воздушной тревоги прогремело 10 сильных взрывов. Сообщается о возникновении нескольких пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Александр Сенкевич призвал соблюдать правила безопасности и в случае объявления воздушной тревоги проследовать в укрытия.

Напомним, вчера утром оккупанты выпустили по Николаеву по меньшей мере десять ракет. Некоторые из них попали по двум крупнейшим университетам Николаева. В ГСЧС показали кадры разрушений.

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