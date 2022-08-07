Росіяни зранку били по околицях Миколаєва: з'явилися перші подробиці
Російські окупанти сьогодні під ранок обстріляли передмістя Миколаєва. Ворог атакував промислові підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"Зранку, 7 серпня, близько 04:00 ворог обстрілює промислові підприємства на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім.
Він повідомив, що окупанти вночі атакували й Миколаївську область.
Так, орієнтовно о 02:12 під обстріли потрапило с. Таборівка Бузької громади. Внаслідок чого зруйновано три житлових будинки. За попередньою інформацією, без жертв.
Нагадаємо, що в Миколаєві продовжує тривати посилена комендантська година. Коли вона перестане діяти та що треба знати - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.