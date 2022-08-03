У Миколаєві пролунали потужні вибухи: почалася пожежа, зруйновано супермаркет
Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
У Миколаєві знову неспокійна ніч. У місті кілька разів спрацьовував сигнал повітряної тривоги, чутні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспильне".
Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.
Вибухи сталися відразу після оголошення повітряної тривоги.
Оновлено 06:20
У Миколаєві близько п'ятої ранку пролунали потужні вибухи. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйнований супермаркет. Працюють рятувальні служби, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, увечері 2 серпня в Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
В одному з районів почалася пожежа.
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