У Миколаєві пролунали потужні вибухи: почалася пожежа, зруйновано супермаркет

У Миколаєві знову неспокійна ніч. У місті кілька разів спрацьовував сигнал повітряної тривоги, чутні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспильне" .

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

Вибухи сталися відразу після оголошення повітряної тривоги.

Оновлено 06:20

У Миколаєві близько п'ятої ранку пролунали потужні вибухи. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйнований супермаркет. Працюють рятувальні служби, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, увечері 2 серпня в Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

В одному з районів почалася пожежа.

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