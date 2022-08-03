В Николаеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
В Николаеве снова неспокойная ночь. В городе несколько раз срабатывал сигнал воздушной тревоги, слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Местных жителей просят оставаться в укрытиях.
Взрывы последовали сразу после объявления воздушной тревоги.
Напомним, вечером 2 августа в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
В одном из районов начался пожар.
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