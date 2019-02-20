У Миколаєві поліція проводить 120 обшуків в школах і комунальних підприємствах

Фото: обшуки (facebook.com/Павел Зоткін)

Службові особи підприємств з метою розкрадання 7 млн бюджетних гривень постачають до школи продукцію неналежної якості

Правоохоронці у Миколаєві сьогодні, 20 лютого, проводять понад 120 обшуків у навчальних закладах, на комбінаті громадського харчування, а також у фірм-постачальників продуктів харчування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що 20 лютого правоохоронцями в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України за фактом привласнення та розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами Миколаївської міськради, проводяться обшуки в миколаївських навчальних закладах та комунальних та приватних підприємствах.

Зокрема, що службові особи кількох підприємств, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Комунального виробничого підприємства з метою заволодіння коштами з місцевого бюджету на загальну суму не менше 7 млн гривень поставляють на адреси навчальних закладів міста продукцію неналежної якості.

Вартість продукції значно нижче заявленої в актах виконаних робіт за умовами договорів, укладених з Управлінням освіти Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, поліція в понеділок, 18 лютого, проводила обшуки в департаменті енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. У департаменті підкреслювали, що обшуки проводять з метою отримання договірної та бухгалтерської документації.