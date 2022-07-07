СБУ затримала агента РФ, який планував "злити" дані про позиції української ППО
Служба безпеки України в Дніпропетровській області затримала російського агента, який розвідував позиції української системи протиповітряної оборони на півдні і сході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала спробу агресора встановити місцезнаходження систем протиповітряної оборони ЗСУ поблизу південного і східного фронтів", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, агент РФ розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300. Отримані координати він повинен був передати своєму "куратору" через відпрацьовані канали закритого зв'язку.
За однією з версій, окупанти планували використовувати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій – щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.
У Службі безпеки нагадали, що днями система ППО в Дніпропетровській області збила 6 з 7 ракет, якими окупанти намагалися обстріляти область.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ. Зраднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці запобігли витоку інформації про оборону Києва. Силовики ліквідували російського агента, який збирав дані в столиці.
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