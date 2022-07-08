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Російські окупанти переробляють ракети для обстрілів Миколаєва, - Кім

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Миколаїв, П'ятниця 08 липня 2022 11:29
Російські окупанти переробляють ракети для обстрілів Миколаєва, - Кім Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesti.com)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві почастішали ракетні удари з боку окупантів. Російська армія для обстрілів міста переробляє ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

За його словами, окупанти переробляють ракети С-300 з протиповітряної оборони в атакуючу зброю. Через це удари можуть бути не точними.

Кім закликав жителів міста дотримуватися правил безпеки і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також глава ОВА у своєму зверненні заявив, що військовослужбовці іноді зловживають своїм становищем, тому порушують правила дорожнього руху. Кім пригрозив, що у порушників будуть відбирати автомобілі.

Нагадаємо, що Миколаїв практично щодня обстрілюється російськими окупантами. Тому деяким жителям порадили покинути місто і евакуювати в більш безпечні регіони.

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Миколаїв ракетный удар Війна в Україні
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