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Обстріли Миколаївської області: за добу поранено понад 50 людей

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Миколаїв, П'ятниця 08 липня 2022 13:57
Обстріли Миколаївської області: за добу поранено понад 50 людей Фото: у Миколаївській області через обстріли поранення отримали 54 особи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаївській області внаслідок обстрілів за минулу добу поранення отримали 54 особи. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву в Telegram.

За її словами, окупанти обстріляли Миколаїв та населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Значні обстріли зафіксовані у Березнегуватській громаді. Через дії російської армії є руйнування об‘єктів інфраструктури та житлових будинків.

Всього у лікарнях Миколаївської області знаходяться 332 жителі, які постраждали в результаті бомбардувань. Ще 110 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, у Миколаєві почастішали ракетні обстріли. За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, окупанти перероблюють ракети С-300 з протиповітряної оборони в атакуючу зброю.

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Миколаївська область Війна Росії проти України
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