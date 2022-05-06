У Миколаєві та Херсоні почалися проблеми з мобільним зв'язком

У Миколаєві і області почалися проблеми з мобільного зв'язку у користувачів оператора Lifecell. Аналогічна ситуація спостерігається і в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Миколаєві виникають проблеми зі зв'язком у користувачів мобільного оператора Lifecell. Аналогічна проблема спостерігається і в області", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Херсоні знову зник мобільний і домашній інтернет. У місті продовжує працювати лише мобільний оператор "Київстар".