У Миколаєві та Херсоні почалися проблеми з мобільним зв'язком
Фото: у Миколаєві і Херсоні почалися проблеми з мобільним зв'язком (pixabay.com)
У Миколаєві і області почалися проблеми з мобільного зв'язку у користувачів оператора Lifecell. Аналогічна ситуація спостерігається і в Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Миколаєві виникають проблеми зі зв'язком у користувачів мобільного оператора Lifecell. Аналогічна проблема спостерігається і в області", - йдеться в повідомленні.
При цьому в Херсоні знову зник мобільний і домашній інтернет. У місті продовжує працювати лише мобільний оператор "Київстар".
Нагадаємо, в кінці квітня у Херсонській області зник мобільний зв'язок і інтернет. При цьому повністю відновити зв'язок вдалося на початку травня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.