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У Херсонській області зник мобільний зв'язок та інтернет

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Херсонська область, Субота 30 квітня 2022 20:28
У Херсонській області зник мобільний зв'язок та інтернет У Херсонській області зник мобільний зв'язок (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсонській області повністю зник мобільний зв'язок та інтернет у всіх операторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зокрема, немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах.

Один з провідних спеціалістів мобільного оператора Vodafone у Херсоні розповів, що це не аварія.

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні окупанти захопили будівлю міської ради.

Також ми писали, що окупанти у Херсоні викрали майже 60 дітей-сиріт.

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