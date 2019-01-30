У Миколаєві ще 10 шкіл закрили на карантин

Вимушені канікули триватимуть з 31 січня по 1 лютого

В Николаеве с завтрашнего дня, 31 января, еще десять школ закрываются на карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевского городского совета.

Сообщается, что с 31 января 2019 года приостановлен образовательный процесс еще в 10 учебных заведениях: 15, 25, 42, 44, 51, 53, 61, 64, гимназии 3, гимназии 4.

В указанных учреждениях вынужденные каникулы продлятся с 31 января по 1 февраля 2019 года.

Напомним, 29 января сообщалось, что в 14 школах Николаева приостановлен учебный процесс в связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом. с начала года в Николаеве заболели 3527 человек, из них 820 детей. По состоянию на 29 января эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ не превышает порога.

По результатам мониторинга, проведенного в понедельник, 28 января, более 20% детей отсутствовали по болезни в 14 школах.

Добавим, что с понедельника, 28 января, в школах Ужгорода начался карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

РБК-Украина писало, что в Ровно городская власть призвала родителей школьников сделать прививку от кори своим детям, иначе их не допустят к занятиям в школе.