В Ужгороді з наступного тижня починається карантин

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Через захворюваність на грип та ГРВІ у школах Ужгорода з 28 січня починається карантин

Із понеділка, 28 січня, в школах Ужгорода починається карантин у зв’язку із зростанням захворюваності на ГРВІ та грип. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міськради Ужгорода.

Зазначається, що таке рішення прийняли 24 січня 2019 на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді. Як повідомили медики, що за останній тиждень в Ужгороді зареєстровано 1037 випадків (909,6 на 100 тис. населення) звернень до лікарів з приводу ГРВІ.

"Питома вага захворілих дітей шкільного віку у структурі всіх захворілих за останній тиждень склала 36,6% (380 дітей, ріст у порівнянні з попереднім тижнем - на 37,2%). У деяких школах впродовж останніх 4-5 днів - стабільно високий відсоток відсутніх учнів", - повідомили в міськраді.

У результаті комісія прийняла рішення призупинити навчання у школах з понеділка, 28 січня і до стабілізації епідемічної ситуації, яку постійно відслідковують.

"Дитячі садочки, з певними обмежувальними карантинними заходами, наразі працюватимуть. В усіх школах та садочках проводитимуть комплексні протиепідемічні заходи для запобігання поширення грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій", - резюмували в прес-службі.

Нагадаємо, протягом минулого тижня, з 14 по 20 січня, в Україні зареєстровано шість летальних випадків від грипу.