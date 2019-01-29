У Миколаєві 14 шкіл закрили на карантин

Ілюстративне фото (УНІАН)

У місті підвищений рівень захворюваності на ГРВІ та грип

У 14 школах Миколаєва, станом на 29 січня, призупинено навчальний процес у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності на ГРВІ та грип. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради Миколаєва.

Як зазначається, зпочатку року в Миколаєві захворіли 3527 осіб, з них 820 дітей. Станом на 29 січня епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ не перевищує порогу.

"За результатами моніторингу, проведеного в понеділок, 28 січня, більше 20% дітей були відсутні через хворобу в 14 школах", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, навчання призупинене до 1 лютого в школах №3, №6, №7, №10, №19, №20, №22, №26, №27, №35, №56, №57, економічному ліцеї № 2 та Академії дитячої творчості. Загальна кількість середніх навчальних закладів в місті - 71.

Водночас, дитячі садки працюють в звичайному режимі. Однак тимчасово заборонений переведення дітей із групи в групу, а також первинний прийом в садок.

Нагадаємо, із понеділка, 28 січня, в школах Ужгорода почався карантин у зв’язку із зростанням захворюваності на ГРВІ та грип.

РБК-Україна писало, що у Рівному міська влада закликала батьків школярів зробити щеплення від кору своїм дітям, інакше їх не допускатимуть до занять у школі.