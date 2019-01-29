У Рівному дітям без щеплення від кору можуть заборонити відвідувати школи

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Учні без щеплень навчатимуться дистанційно

У Рівному міська влада закликала батьків школярів зробити щеплення від кору своїм дітям, інакше їх не допускатимуть до занять у школі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненську міську раду.

Як зазначається, у Рівненській області зафіксовано найвищий рівень захворюваності на кір в Україні. Ріст захворюваності стався через велику кількість не вакцинованих дітей і дорослих.

"Закон забороняє дітям без усіх обов’язкових щеплень відвідувати дитячі заклади: школи, дитсадки. З їхніми батьками упродовж тижня спілкуватимуться, переконуватимуть зробити щеплення. Якщо ж ті відмовляться, то дітям доведеться навчатися вдома", - йдеься в повідомленні

Лікарі закликають отримати вакцину всіх, у кого немає щеплення.

"Щоб виробився імунітет роблять два щеплення: в один рік і повторне – в шість. У Рівному чимало дітей отримали лише одну дозу вакцини – таких майже три тисячі, ще 600 не мають жодної", - зазначають у прес-службі міськради.

Також зазначається, що у місцевих дитячих поліклініках є достатньо бельгійської вакцини від кору. Для певних категорій (медики, освітяни, працівники поліції тощо) вакцина безкоштовна. При бажанні вакцину можна придбати в аптеках, вона коштує приблизно 400 грн.

Нагадаємо, в Одеській області станом на 29 січня на кір захворіли 86 дітей. Через спалах кору продовжено карантин у місцевих навчально-виховних закладах до 6 лютого.

РБК-Україна писало, що, за даними МОЗ, зараз в Україні є абсолютно всі вакцини за календарем профілактичних щеплень.