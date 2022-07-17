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Миколаїв зазнав масованої ракетної атаки: спалахнули дві пожежі

Фото: Миколаїв зазнав масованої ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська зранку завдали масованих ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок ворожих атак сталися пожежі на двох підприємствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Зранку, 17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про 10 сильних вибухів.

Нагадаємо, раніше окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет. Деякі з них потрапили по двох найбільших університетах Миколаєва. Рятувальники показали кадри руйнувань.

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Миколаївракетный удар