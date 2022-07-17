У Миколаєві прогриміло 10 сильних вибухів, - Сенкевич
Фото: у Миколаєві прогриміло 10 сильних вибухів (Getty Images)
У Миколаєві вночі 17 липня під час повітряної тривоги прогриміло 10 сильних вибухів. Повідомляється про виникнення кількох пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сенкевича.
Олександр Сєнкевич закликав дотримуватися правил безпеки і в разі оголошення повітряної тривоги пройти в укриття.
Нагадаємо, вчора вранці окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет. Деякі з них потрапили по двох найбільших університетах Миколаєва. У ДСНС показали кадри руйнувань.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.