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У Миколаєві прогриміло 10 сильних вибухів, - Сенкевич

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Миколаїв, Неділя 17 липня 2022 04:14
У Миколаєві прогриміло 10 сильних вибухів, - Сенкевич Фото: у Миколаєві прогриміло 10 сильних вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві вночі 17 липня під час повітряної тривоги прогриміло 10 сильних вибухів. Повідомляється про виникнення кількох пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сенкевича.

Олександр Сєнкевич закликав дотримуватися правил безпеки і в разі оголошення повітряної тривоги пройти в укриття.

Нагадаємо, вчора вранці окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет. Деякі з них потрапили по двох найбільших університетах Миколаєва. У ДСНС показали кадри руйнувань.

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