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У Харкові відкривають всі бомбосховища

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Харків, Четвер 24 лютого 2022 08:19
У Харкові відкривають всі бомбосховища Фото: Харківський міський голова Ігор Терехов (facebook / ihor.terekhov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мер Харкова Ігор Терехов на тлі напади Росії на Україну звернувся до городян. Він закликав їх зберігати спокій і повідомив, що в місті відкриті всі укриття і бомбосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Терехова.

"Найближчим часом, буквально протягом пів години, будуть відкриті всі укриття і бомбосховища - в житлових будинках, на об'єктах інфраструктури. У разі загострення ситуації - можете скористатися ними", - написав міський голова.

Терехов звернувся до жителів міста з проханням бути сьогодні вдома і по можливості зберігати спокій. Він пообіцяв повідомляти про всі зміни обстановки негайно.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Ударів з повітря зазнали українські міста, включаючи Київ, Харків, Миколаїв, Одесу.

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Харків Вторгнення Росії до України Ігор Терехов
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