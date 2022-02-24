У Харкові відкривають всі бомбосховища

Мер Харкова Ігор Терехов на тлі напади Росії на Україну звернувся до городян. Він закликав їх зберігати спокій і повідомив, що в місті відкриті всі укриття і бомбосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Терехова.

"Найближчим часом, буквально протягом пів години, будуть відкриті всі укриття і бомбосховища - в житлових будинках, на об'єктах інфраструктури. У разі загострення ситуації - можете скористатися ними", - написав міський голова.

Терехов звернувся до жителів міста з проханням бути сьогодні вдома і по можливості зберігати спокій. Він пообіцяв повідомляти про всі зміни обстановки негайно.