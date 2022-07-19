Що треба зробити, щоб отримати гроші за "злив" даних корегувальників вогню по Миколаєву

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів механізм, за яким можна отримати винагороду в 100 доларів за "злив" даних про корегувальників вогню по обласному центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал очільника регіону.

3. ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.

2. Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим РФ.

1. ПІБ особи, що здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу).

Як повідомлялось, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву. Він навіть встановив нагороду в 100 доларів за кожного спійманого.

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