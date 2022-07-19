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Що треба зробити, щоб отримати гроші за "злив" даних корегувальників вогню по Миколаєву

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Миколаїв, Вівторок 19 липня 2022 15:25
Що треба зробити, щоб отримати гроші за "злив" даних корегувальників вогню по Миколаєву Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів механізм, за яким можна отримати винагороду в 100 доларів за "злив" даних про корегувальників вогню по обласному центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника регіону.

Механізм наступний:

  • Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь окупанта, військових РФ та допомагають їм. Надсилайте наступні відомості на електронну скриньку - 100otkima@gmail.com. А саме:

1. ПІБ особи, що здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу).

2. Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим РФ.

3. ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.

  • Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі 100 доларів.

Як повідомлялось, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву. Він навіть встановив нагороду в 100 доларів за кожного спійманого.

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