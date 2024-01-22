Никки Хейли отреагировала на снятие Рона ДеСантиса с президентской гонки в США

Никки Хейли, - главный оппонент Дональда Трампа на президентских выборах в США, - прокомментировала снятие Роном ДеСантисом своей кандидатуры с гонки. Она отметила, что "на финишной прямой остались мужчина и женщина", и призвала избирателей поддержать свою кандидатуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что в воскресенье, 21 января, Никки Хейли посетила город Сибрук в штате Нью-Гэмпшир, где встретилась с избирателями. Во время речи, оппонентка Трампа сообщила, что Рон ДеСантис снялся с гонки и пожелала ему всего наилучшего.

"Остался один мужчина и одна женщина. Сейчас я оставлю вас с этим: Пусть победит лучшая женщина", - сказала кандидат.

Издание отмечает, что Хейли и ее союзники уже давно пытаются позиционировать президентскую гонку как борьбу между ней и экс-президентом Дональдом Трампом, даже после того, как она заняла третье место на кокусах (встреча с избирателями. - ред.) в штате Айова. На встрече Трамп получил 51 процент голосов.

"Теперь, когда господин ДеСантис выбыл из гонки, этот аргумент стал гораздо более весомым. Хотя последние опросы показывают, что в Нью-Гемпшире Хейли отстает от господина Трампа на 15 процентных пунктов", - отмечает издание.

Экс-посол США в ООН развила этот аргумент, заявив, что "только один штат проголосовал" и что "половина его голосов досталась Дональду Трампу, а половина - нет".

"Избиратели заслуживают того, чтобы сказать, пойдем ли мы снова по пути Трампа и Байдена или мы пойдем по новому консервативному пути. Избиратели Нью-Гемпшира скажут свое слово во вторник", - сказала она.

Хейли также пообещала оставаться в гонке до праймериз в Южной Каролине и "супервторника" 5 марта, независимо от результатов праймериз в Нью-Гемпшире во вторник, 23 января.

В интервью CNN, Хейли усилила свои нападки на Трампа, которого она в последние дни критиковала все сильнее, а также на действующего президента Джо Байдена. По ее мнению, они "одинаково плохие" для страны.

"Если бы любой из них был хорошим, я бы не баллотировалась", - добавила она.

Хейли также сообщила, что ДеСантис, который поддержал Трампа во время своего заявления о выходе из гонки, не звонил ей и не сообщал заранее о своем решении.

Политическая карьера Никки Хейли

Никки Хейли (урождённая Нимрата Рандхава) родилась в Бамберге, штат Южная Каролина, в сикхской семье. Её родители - доктор Аджит Сингх Рандхава и Радж Каур Рандхава, иммигрировали из индийского округа Амритсар, штат Пенджаб.

Хейли работала в корпорации FCR, занимающейся переработкой и утилизацией отходов, после чего в 1994 году перешла в фирму своей матери Exotica International, которая выпускала высококачественную одежду. Вскоре семейный бизнес вырос до многомиллионной компании.

В 2004 году Хейли была избрана в Палату представителей штата Южная Каролина. Она стала первой американкой индийского происхождения, занявшей эту должность в этом штате. Была переизбрана в 2006 и 2008 году. Занимала должности секретаря медицинского, военного, государственных и муниципальных дел комитетов.

2 ноября 2010 года Хейли победила на всеобщих выборах кандидата от Демократической партии Винсента Шихина, набрав 51% голосов против 47% у соперника. Была переизбрана 4 ноября 2014 года, набрав 55,9 % голосов избирателей против 41,4 % у Шихина.

В ноябре 2016 года тогдашний президент Дональд Трамп предложил Никки Хейли занять пост Постоянного представителя США при ООН. 24 января 2017 года Сенат утвердил её в этой должности. Во время канедции была жёстким противником России в Совете Безопасности ООН по принципиальным вопросам.

9 октября 2018 года Хейли подала прошение об уходе в отставку с поста Постпредставителя США при ООН, прекратила полномочия 31 декабря 2018 года.

14 февраля 2023 года политик официально выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах Президента США в 2024 году. Хейлиі - первая цветная женщина, и пятая женщина за всю историю, которая баллотируется на пост президента от Республиканской партии в качестве основного кандидата.

Кандидаты-республиканцы на президентских выборах в США

Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов считается действующий американский лидер Джо Байден. В то же время, фаворитом республиканцев называют Дональда Трампа.

В воскресенье, 21 января, главный конкурент Трампа от республиканцев Рон ДеСантис, снял свою кандидатуру с президентских выборов в США.

11 января предвыборную кампанию приостановил бывший губернатор штата Нью-Джерси и один из руководителей Республиканской партии Крис Кристи.

Ранее свои кандидатуры сняли еще шесть кандидатов-республиканцев. Таким образом, на данный момент от Республиканской партии на президентских выборах в США баллотируются Дональд Трамп и Никки Хейли.

На прошлой неделе Трамп выиграл праймериз в штате Айова. Что это будет означать для избирательной гонки - читайте в авторском материале РБК-Украина.

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