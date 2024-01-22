Ніккі Гейлі відреагувала на зняття Рона ДеСантіса з президентської гонки у США

Ніккі Гейлі, - головний опонент Дональда Трампа на президентських виборах у США, - прокоментувала зняття Роном ДеСантісом своєї кандидатури з перегонів. Вона зазначила, що "на фінішній прямій лишилися чоловік і жінка" та закликала виборців підтримати свою кандидатуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що в неділю, 21 січня, Ніккі Гейлі відвідала місто Сібрук у штаті Нью-Гемпшир, де зустрілася з виборцями. Під час промови, опонентка Трампа повідомила, що Рон ДеСантіс знявся з перегонів і побажала йому всього найкращого.

"Залишився один чоловік і одна жінка. Наразі я залишу вас з цим: Нехай переможе найкраща жінка", - сказала кандидатка.

Видання зазначає, що Гейлі та її союзники вже давно намагаються позиціонувати президентські перегони як боротьбу між нею та екс-президентом Дональдом Трампом, навіть після того, як вона посіла третє місце на кокусах (зустріч із виборцями - ред.) у штаті Айова. На зустрічі Трамп отримав 51 відсоток голосів.

"Тепер, коли пан ДеСантіс вибув з перегонів, цей аргумент став набагато більш вагомим. Хоча останні опитування демонструють, що в Нью-Гемпширі Гейлі відстає від пана Трампа на 15 відсоткових пунктів", - зазначає видання.

Екс-посол США в ООН розвинула цей аргумент, заявивши, що "лише один штат проголосував" і що "половина його голосів дісталася Дональду Трампу, а половина - ні".

"Виборці заслуговують на те, щоб сказати, чи ми знову підемо шляхом Трампа і Байдена, чи ми підемо новим консервативним шляхом. Виборці Нью-Гемпширу скажуть своє слово у вівторок", - сказала вона.

Гейлі також пообіцяла залишатися в гонці до праймеріз у Південній Кароліні та "супервівторка" 5 березня, незалежно від результатів праймеріз у Нью-Гемпширі у вівторок, 23 січня.

В інтерв'ю CNN Гейлі посилила свої нападки на Трампа, якого вона останніми днями критикувала дедалі сильніше, а також на чинного президента Джо Байдена. На її думку, вони "однаково погані" для країни.

"Якби будь-який із них був хорошим, я б не балотувалася", - додала вона.

Гейлі також повідомила, що ДеСантіс, який підтримав Трампа під час своєї заяви про вихід з перегонів, не телефонував їй та не повідомляв заздалегідь про своє рішення.

Політична кар'єра Ніккі Гейлі

Ніккі Гейлі (уроджена Німрата Рандхава) народилася у Бамберзі, штат Південна Кароліна, в сикхській родині. Її батьки - лікар Аджіт Сінгх Рандхава та Радж Каур Рандхава, іммігрували з індійського округу Амрітсар, штат Пенджаб.

Гейлі працювала в корпорації FCR, що займається переробкою та утилізацією відходів, після чого у 1994 році перейшла у фірму своєї матері Exotica International, що випускала високоякісний одяг. Незабаром сімейний бізнес виріс до багатомільйонної компанії.

У 2004 році Гейлі було обрано до Палати представників штату Південна Кароліна. Вона стала першою американкою індійського походження, яка обійняла цю посаду в цьому штаті. Була переобрана в 2006 і 2008 році. Обіймала посади секретаря медичного, військового, державних і муніципальних справ комітетів.

2 листопада 2010 року Гейлі перемогла на загальних виборах кандидата від Демократичної партії Вінсента Шихіна, набравши 51% голосів проти 47% у суперника. Була переобрана 4 листопада 2014 року, набравши 55,9% голосів виборців проти 41,4% у Шихіна.

У листопаді 2016 року тодішній президент Дональд Трамп запропонував Ніккі Гейлі обійняти посаду Постійного представника США при ООН. 24 січня 2017 року Сенат затвердив її на цій посаді. Під час каденції була жорстким противником Росії в Раді Безпеки з принципових питань.

9 жовтня 2018 року подала прохання про відставку з посади Постійного представника США при ООН, припинила повноваження 31 грудня 2018 року.

14 лютого 2023 року політикиня офіційно висунула свою кандидатуру для участі у виборах Президента США 2024 року. Гейлі є першою "кольоровою" жінкою, і п'ятою жінкою за всю історію, яка балотується на пост президента від Республіканської партії в якості основного кандидата.

Кандидати-республіканці на президентських виборах у США

Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів вважається чинний американський лідер Джо Байден. Водночас фаворитом республіканців називають Дональда Трампа.

У неділю, 21 січня, головний конкурент Трампа від республіканців Рон ДеСантіс, зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США.

11 січня передвиборчу кампанію призупинив колишній губернатор штату Нью-Джерсі та один із керівників Республіканської партії Кріс Крісті.

Раніше свої кандидатури зняли ще шість кандидатів-республіканців. Таким чином, на даний момент від Республіканської партії на президентських виборах у США балотуються Дональд Трамп і Ніккі Гейлі.

Минулого тижня Трамп виграв праймеріз у штаті Айова. Що це означатиме для виборчих перегонів - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

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