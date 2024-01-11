Ярый критик Трампа приостановил участие в президентской гонке в США, - NYT

Бывший губернатор штата Нью-Джерси и один из руководителей Республиканской партии Крис Кристи приостановил свою президентскую кампанию. Политик известен своими насмешливыми и критическими высказываниями в адрес Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Кристи принял такое решение под давлением своей партии в среду, 10 января.

"Сегодня мне стало понятно, что у меня нет пути к победе в номинации. Поэтому сегодня я приостанавливаю свою кампанию на пост президента США", - сказал он на мероприятии в городе Виндхэм, штат Нью-Гемпшир.

Такое решение фактически завершает этап президентской борьбы республиканцев, устраняя с поля самого агрессивного оппонента Трампа. Кристи был единственным заметным претендентом, который утверждал, что Трамп не пригоден для работы на должности. Это утверждение с самого начала фактически обрекло его кандидатуру на поражение.

Выход политика из президентской гонки был ненадолго омрачен, когда его поймали на горячем микрофоне, где он откровенно обсуждал двух своих соперников, - Никки Хейли и Рона ДеСантиса.

"Ее (Хейли, - ред.) выкурят, и мы с вами это знаем. Она не готова к этому", - сказал Кристи.

"ДеСантис позвонил мне, окаменевший", - добавил он.

Как отмечает NYT, господин Трамп немедленно ухватился за эти замечания, написав в соцсети Truth Social, что месседжи господина Кристи о госпоже Хейли были "очень правдивым утверждением".

Выборы в США и проблемы с выдвижением Трампа

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, баллотировались еще семь кандидатов. После выбытия Криса Кристи, их стало шесть. Одним из главных фаворитов республиканцев, кроме Трампа, считают Никки Хейли.

Выборы в США и проблемы с выдвижением Трампа

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, баллотировались еще семь кандидатов. После выбытия Криса Кристи, их стало шесть. Одним из главных фаворитов республиканцев, кроме Трампа, считают Никки Хейли.

28 декабря имя Дональда Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Руководитель избирательной комиссии штата Шенна Белоуз Решение обусловлено 14-й поправкой Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14-й поправки.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Решение суда, вероятно, будут применены на территории всей страны.

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