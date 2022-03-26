Ракетний удар по Львову: постраждали п'ятеро людей
В результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу, який стався у Львові, постраждали п'ятеро людей. При цьому інформація про потрапляння ракети в житловий будинок або інший об'єкт інфраструктури не підтвердився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.
"Сталися два ракетні удари в межах Львова. Інформація про те, що потрапляння в житловий будинок або інші об'єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей", - написав він.
При цьому Козицький підкреслив, що загроза ракетного удару по Львову зберігається.
"Залишайтеся в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграмах-каналах і не поширюйте її звідти", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, сьогодні Львів зазнав ракетного удару.
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