Львів зазнав ракетного удару

У суботу, 26 березня, по Львову було здійснено ракетний удар. Влада закликає жителів залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Львова Андрія Садового в Telegram .

"Відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць, наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях", - написав він.

У свою чергу голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram повідомив, що біля Львова сталося три потужні вибухи.

За словами очевидців, на околиці міста густий чорний дим.

"Прилетіло по Львову. Чекаємо інформацію від військової адміністрації. Прохання не поширювати фото / Відео. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

Нагадаємо, 18 березня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто обстріляли з ракет. Об'єктом став авіаремонтний завод. Будівля заводу знищена, але його робота була зупинена заздалегідь, тому вдалося уникнути жертв.

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