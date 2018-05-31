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У ході протестів в Нікарагуа загинуло 11 осіб

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 18:31
Фото: протести у Нікарагуа (todaynicaragua)
Фото: протести у Нікарагуа (todaynicaragua)

Ще 79 осіб були поранені

У Нікарагуа 11 осіб були вбиті і 79 поранені під час зіткнень на марші на честь протестувальників, які раніше були вбиті під час недавніх антиурядових демонстрацій. Про це повідомляє CNN.

Марш відбувся у середу, 30 травня, коли у країні святкували День матері.

Масштабні протести тривають у країні з квітня через запропоновані урядом реформи до системи соціального забезпечення країни.

У протестах постраждали близько 900 осіб. Багато протестувальників закликають до відставки президента Даніеля Ортеги.

Нагадаємо, 29 квітня у Нікарагуа відбулися багатотисячні протести у зв'язку з загибеллю 43 протестувальників.

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Теги публікації: загиблі, протест  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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