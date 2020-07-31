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Ніякого туризму: у посольстві роз'яснили правила в'їзду в Австрію

Австрія, П'ятниця 31 липня 2020 16:19
Ніякого туризму: у посольстві роз'яснили правила в'їзду в Австрію
Фото: термінал в аеропорту (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В'їзд до Австрії буде дозволений при наявності посвідки на проживання, за сімейними обставинами та на термінове лікування

Незважаючи на відновлення Австрією авіасполучення з Україною, правила в'їзду в країну для українців залишаться незмінними. Зокрема, збережеться заборона на туристичні поїздки з України.

Про це у Facebook написав посол України в Австрії Олександр Щерба.

За його словами, офіційне роз'яснення щодо правил в'їзду в Австрію для українців буде завтра, 1 серпня.

"Схоже на те, що загальний режим в'їзду українців в Австрії залишається незмінним. Тобто ніякого туризму. В'їжджають ті, хто мають вид на проживання, ті, хто летять за особливими сімейними обставинами (весілля, возз'єднання родини, похорони...), а також на термінове лікування. Всі повинні мати при собі свіжий тест на COVID", - написав Щерба.

Він зазначив, що поки що невідомо про правила пропуску українських студентів, які вже надійшли в австрійські університети, однак поки ще не мають посвідки на проживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія з 1 серпня відновлює міжнародне авіасполучення з 18 країнами з "зони ризику", серед яких і Україна.

Зазначимо, Австрія внесла Україну до "червоний" список минулого тижня, таким чином, українцям, крім певних категорій, був заборонений в'їзд в країну.

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