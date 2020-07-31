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Никакого туризма: в посольстве разъяснили правила въезда в Австрию

Австрия, Пятница 31 июля 2020 16:19
Никакого туризма: в посольстве разъяснили правила въезда в Австрию
Фото: терминал в аэропорту (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Въезд в Австрию будет разрешен при наличии вида на жительство, по семейным обстоятельствам и на срочное лечение

Несмотря на возобновление Австрией авиасообщения с Украиной, правила въезда в страну для украинцев останутся неизменными. В частности, сохранится запрет на туристические поездки из Украины.

Об этом в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По его словам, официальное разъяснение относительно правил въезда в Австрию для украинцев будет завтра, 1 августа.

"Похоже на то, что общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть никакого туризма. Въезжают те, кто имеют вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны...), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на COVID", - написал Щерба.

Он отметил, что пока неизвестно о правилах пропуска украинских студентов, которые уже поступили в австрийские университеты, однако пока еще не имеют вида на жительство.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с 18 странами из "зоны риска", среди которых и Украина.

Отметим, Австрия внесла Украину в "красный" список на прошлой неделе, таким образом, украинцам, кроме определенных категорий, был запрещен въезд в страну.

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