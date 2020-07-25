Австрія посилює правила в'їзду: Україна - у "червоному списку"

Приїжджим з 32 держав і окремих регіонів знадобиться пред'явити негативна ПЛР-тест на коронавірус

Австрія посилює правила в'їзду для приїжджих з країн з несприятливою епідеміологічною обстановкою через COVID-19. В "червоний список" з 32 країн з нестабільною обстановкою щодо коронавірусу увійшла і Україна.

Про це йдеться в постанові Моз Австрії, повідомляє OE24.

Нові правила почнуть діяти з понеділка, 27 липня.

У "червоному списку" австрійського уряду знаходяться: Албанія, Бангладеш, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Єгипет, Індія, Індонезія, Іран, невизнане Косово, Мексика, Молдова, Нігерія, Пакистан, Перу, Португалія, Румунія, Росія, Північна Македонія, Сенегал, Сербія, США, Туреччина, Україна, Філіппіни, китайська провінція Хубей, Чилі, Чорногорія, Швеція, Еквадор, ПАР

Згідно з новим правилами, громадяни Австрії, ЄС, країн Європейського економічного простору та Швейцарії при в'їзді з країн "червоного списку" повинні мати при собі негативний ПЛР-тест або здати його після в'їзду протягом 48 годин. Доти, доки не буде отриманий негативний результат тесту, прибулі повинні перебувати на самоізоляції.

Громадяни з 32 держав "червоного списку" не зможуть безпосередньо в'їхати в Австрію. Однак, якщо приїжджі прибули з Шенгенської зони, їм потрібно надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду в Австрію.

Після в'їзду в Австрію вони повинні знаходитися в карантині десять днів. Для цього вони повинні надати документ про наявність місця проживання в Австрії.

Виняток із заборони на в'їзд для громадян третіх країн зроблено для обслуговуючого медичного персоналу, сезонних робітників і дипломатів. Також дозволений транзит через Австрію без зупинок.

Нагадаємо, влада Австрії з 24 липня повторно ввели обов'язкове носіння захисних масок в громадських місцях.

Раніше Австрія продовжила заборону на авіарейси з України.