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Австрія скасувала заборону на авіасполучення з 18 країнами, включаючи Україну

Відень, П'ятниця 31 липня 2020 15:14
Австрія скасувала заборону на авіасполучення з 18 країнами, включаючи Україну
Фото: туристи в аеропорту (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Українцем при собі необхідно мати негативний тест на коронавірус або здати його протягом 48 годин

Уряд Австрії прийняв рішення відновити міжнародне авіасполучення з 18 країнами. У цей список також потрапила Україна.

Про це повідомляє Vienna.

Так, з 1 серпня авіакомпанія Lufthansa почне здійснювати авіаперельоти в Україну, Єгипет, Албанію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Косово, Чорногорії, Північну Македонію, Румунію, Сербію, а також Великобританію і Швецію.

Відзначимо, що при в'їзді в Австрію українцям необхідно мати при собі негативний результат тесту на COVID-19 або здати його після в'їзду протягом 48 годин.

Нагадаємо, влада Австрії з 24 липня повторно ввели обов'язкове носіння захисних масок в громадських місцях.

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