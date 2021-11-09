Лукашенко про ситуацію на кордоні: якщо Білорусь допустить помилку, це відразу залучить Росію

Олександр Лукашенко прокоментував ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі з Євросоюзом. За його словами, якщо Білорусь допустить помилку, це відразу втягне в ситуацію Росію.

За його словами, в сучасному світі братися за зброю - це смерті подібно, це самогубство.

"Боротися сьогодні проти мігрантів "Леопардами" (танками)? Ви мене вибачте. Ми з вами, люди військові, розуміємо, що таке сьогодні вести війну з цими нещасними людьми на кордоні Польщі, припустимо, з Білоруссю і висувати колони танків. Ясно, що це якесь тренування або шантаж",- сказав Олександр Лукашенко.

За його словами, Білорусь цьому спокійно протистоїть.

"Ми не задираємося, як деякі в Росії пописують і наші втікачі там з ними. Тому що ми знаємо, що якщо, не дай бог, ми допустимо якусь помилку, якщо ми оступимося, то це відразу ж втягне в цей вир Росію. А це найбільша ядерна держава. Я не божевільний", - сказав він.