Жодних підстав для зміни політики ЄС щодо Росії немає, - Кулеба

Наразі немає жодних підстав для зміни політики ЄС щодо Росії. Кремль не змінив своєї агресивної політики щодо України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з головою польського МЗС Яциком Чапутовичем, повідомляє прес-служба МЗС України.

У фокусі зустрічі була позиція ЄС на підтримку України та збереження санкцій проти Росії.

"Розмову про будь-яку нову політику щодо Росії можна починати лише тоді, коли Росія зробить реальні кроки для виконання Мінських домовленостей, припинення агресії, деокупації українських територій", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

Згодом США закликали Росію не заважати прогресу в досягненні миру на Донбасі та перейти від озвучених намірів до реальних дій.

РБК-Україна писало, що Євросоюз чекає, що Росія підтримає зусилля України, виконає Мінські угоди і використає свій вплив на бойовиків для встановлення миру на Донбасі.