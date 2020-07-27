Никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России нет, - Кулеба

Пока нет никаких оснований для изменения политики ЕС относительно России. Кремль не изменил своей агрессивной политики в отношении Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с главой польского МИД Яциком Чапутовичем, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В фокусе встречи была позиция ЕС в поддержку Украины и сохранению санкций против России.

"Разговор о любой новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда Россия предпримет реальные шаги для выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий", - сказал Кулеба.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

Впоследствии США призвали Россию не мешать прогрессу в достижении мира на Донбассе и перейти от озвученных намерений до реальных действий.

РБК-Украина писало, что Евросоюз ожидает, что Россия поддержит усилия Украины, выполнит Минские соглашения и использует свое влияние на боевиков для установления мира на Донбассе.