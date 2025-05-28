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Чехия передала Украине сотни дронов с искусственным интеллектом: детали

Среда 28 мая 2025 13:06
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Чехия передала Украине сотни дронов с искусственным интеллектом: детали Фото: Чехия поставляет в Украину дроны с искусственным интеллектом (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Чешская компания LPP holding разработала уникальные дроны, управляемые искусственным интеллектом, которые устойчивы к вражеским глушилкам. Уже сотни таких беспилотников отправлены в Украину, где они используются в боевых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK České noviny.

Дроны серии MTS отличаются от традиционных тем, что не требуют передачи или приема сигналов для навигации.

Что известно

Оператор загружает цель миссии, а искусственный интеллект самостоятельно ориентируется с помощью визуального сравнения реальной среды с картой.

Благодаря этому дроны работают даже в сложных условиях, где GPS-сигналы заблокированы или недоступны.

Среди трех моделей дронов - тактический MTS05 с дальностью несколько десятков километров, средний MTS25 на двигателе внутреннего сгорания, который может летать сотни километров, и самый большой MTS40, способный нести боевую головку весом до 12 кг.

Кроме того, чешская армия также заинтересовалась технологиями LPP holding и планирует приобрести эти беспилотники.

Сейчас компания производит около 100 дронов в месяц с планом увеличения производства до 20 единиц в день.

Производственный цикл полностью контролируется внутри холдинга - от программирования и электроники до сборки и разработки боевых головок.

LPP holding - это чешский технологический холдинг, объединяющий компании в сферах авиации, искусственного интеллекта, машиностроения и оборонных технологий.

Помощь Чехии

Напомним, в прошлом году президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование.

В общем недавно стало известно, что Чехия в рамках своей инициативы в этом году сможет предоставить Украине столько же боеприпасов, как и в 2024 году, а именно 1,5 млн единиц.

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