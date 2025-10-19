Никто из нас не должен давить на Зеленского относительно территориальных уступок, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников давить на Россию, а не на Украину, чтобы прекратить войну и заставить российского диктатора Владимира Путина наконец пойти на мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Туска в X (Twitter).

Туск подчеркнул, что никто из западных лидеров не может давить на Зеленского, требуя от него территориальных уступок россиянам. "Никто из нас не должен давить на Зеленского, когда речь идет о территориальных уступках. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию. Умиротворение никогда не было путем к справедливому и прочному миру", - написал он.