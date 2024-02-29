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Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину, - премьер Чехии

Фото: Петр Фиала, премьер-министр Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ни одна из стран Европы не собирается отправлять своих военных в Украину, поскольку такую идею большинство считает неприемлемой.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK.

"Было бы полезно, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в обучении", - заявил глава чешского правительства во время выступления в парламенте. 

Но, по его словам, подавляющее большинство стран Европы сошлось на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или рассматриваться в дальнейшем, поскольку такая идея  для них "неприемлема”. 

"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину… Я не думаю, что нужно драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются", - заявил Фиала. 

Он рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул подобную тему в кулуарах спецсаммита в Париже. Но обсуждения заняли "минимум времени". 

Что сказал Макрон

Напомним, в понедельник, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Париж лидеров около 20 стран Европы. Главной темой стала дальнейшая помощь Украине на фоне эскалации со стороны российских оккупантов. 

В частности, партнеры договорились о создании коалиции дальнобойного оружия для нашей страны.

Как заявил Макрон по итогам встречи, лидеры также обсудили возможность отправки сухопутных войск в Украину. Президент Франции не исключил такого решения. 

Более детально о саммите - в материале РБК-Украина

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