Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину, - премьер Чехии

"Было бы полезно, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в обучении", - заявил глава чешского правительства во время выступления в парламенте.

Но, по его словам, подавляющее большинство стран Европы сошлось на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или рассматриваться в дальнейшем, поскольку такая идея для них "неприемлема”.

"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину… Я не думаю, что нужно драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются", - заявил Фиала.

Он рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул подобную тему в кулуарах спецсаммита в Париже. Но обсуждения заняли "минимум времени".

Что сказал Макрон

Напомним, в понедельник, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Париж лидеров около 20 стран Европы. Главной темой стала дальнейшая помощь Украине на фоне эскалации со стороны российских оккупантов.

В частности, партнеры договорились о создании коалиции дальнобойного оружия для нашей страны.

Как заявил Макрон по итогам встречи, лидеры также обсудили возможность отправки сухопутных войск в Украину. Президент Франции не исключил такого решения.

Более детально о саммите - в материале РБК-Украина.