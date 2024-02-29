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Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну, - прем'єр Чехії

Фото: Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жодна з країн Європи не збирається відправляти своїх військових в Україну, оскільки таку ідею більшість вважає неприйнятною.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK.

"Було корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, не воювали там, але, можливо, допомагали в навчанні", - заявив глава чеського уряду під час виступу в парламенті.

Але, за його словами, переважна більшість країн Європи зійшлася на тому, що це питання не обговорюватиметься чи розглядатиметься надалі, оскільки така ідея для них "неприйнятна".

"Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну… Я не думаю, що треба драматизувати та лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує у тій формі, в якій вони інтерпретуються", - заявив Фіала.

Він розповів, що президент Франції Еммануель Макрон висунув подібну тему у кулуарах спецсаміту у Парижі. Але обговорення зайняли "мінімум часу".

Що сказав Макрон

Нагадаємо, у понеділок, 26 лютого, президент Франції Еммануель Макрон запросив до Парижа лідерів близько 20 країн Європи. Головною темою стала подальша допомога Україні на тлі ескалації з боку російських окупантів.

Зокрема, партнери домовилися про створення коаліції далекобійної зброї для нашої країни.

Як заявив Макрон за підсумками зустрічі, лідери також обговорили можливість відправки сухопутних військ в Україну. Президент Франції не виключив такого рішення.

Більш детально про саміт - у матеріалі РБК-Україна.

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