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Никто не будет спрашивать: Минюст хочет радикально мобилизировать осужденных

Фото: Минюст хочет принудительно мобилизировать заключенных (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В новом правительственном законопроекте о мобилизации, предлагается разрешить привлечение в ряды Сил обороны осужденных по их желанию. Однако Министерство юстиции предлагает более "радикальные шаги".

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он подчеркнул, что служба в армии - это не право, а обязанность и добавил, что вопрос не заключается в том, сколько желающих есть среди осужденных.

"Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина - защищать государство", - сказал он.

Малюська также добавил, что те граждане, которые когда-то совершили преступление и получили какое-то наказание, - не обязательно срок в тюрьме, - и теперь находятся или всегда находились на свободе, это не повод для того, чтобы не защищать родину.

"В любом случае решение о том, чтобы мобилизировать или не мобилизировать гражданина с судимостью, должен принимать не такой гражданин, а наши органы ТЦК, которые занимаются комплектованием армии. Это наша позиция и мы будем просить депутатов поддержать это", - сказал Малюська.

Новый законопроект о мобилизации

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, опредоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

7 февраля Рада одобрила законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Подробнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в Украине