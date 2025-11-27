В Нигерии массовые похищения людей: объявлено чрезвычайное положение

По его словам, силовые структуры получили разрешение на дополнительный набор тысяч сотрудников, а кочевым скотоводам приказано сдать незаконное оружие. Тинубу также поручил спецслужбам развернуть дополнительные подразделения, чтобы "вымести террористов и бандитов" из лесных районов.

"Агенты зла больше не будут иметь места где спрятаться", - подчеркнул президент Нигерии.

Похищение людей в Нигерии

В течение последних двух недель в стране похитили почти 400 человек, в том числе учеников начальных и средних школ. Серия нападений заставила Тинубу отменить поездку на саммит G-20 в ЮАР и мероприятие Африканского Союза в Анголе. Хотя часть заложников освободили, более 250 учеников и учителей до сих пор удерживают боевики после нападения на католическую школу 22 ноября.

Ситуация обострилась на фоне критики в адрес президента - как со стороны граждан страны, так и президента США Дональда Трампа. Американский лидер обвинил власти Нигерии в неспособности обеспечить безопасность и сделал громкие заявления о целенаправленных атаках на христиан.

Тинубу в свою очередь призвал скотоводческие объединения отказаться от открытого выпаса скота и сдать нелегальное оружие, отметив, что правительство создало специальное министерство животноводства для решения их проблем.

"Ранчивание - это путь к устойчивому развитию животноводства и национальной гармонии", - подчеркнул он.

Президент Нигерии также обратился к Национальной ассамблее с предложением пересмотреть законодательство, чтобы позволить штатам создавать собственные местные полицейские подразделения. Централизованную систему полиции в Нигерии долго критиковали за неспособность справиться с распространенной преступностью и терактами.