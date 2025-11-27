В Нигерии массовые похищения людей: объявлено чрезвычайное положение

В Нигерии ввели чрезвычайное положение в сфере безопасности после волны массовых похищений школьников и христианских верующих, что заставило власти временно закрыть часть учебных заведений.
Об этом заявил президент страны Бола Тинубу, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, силовые структуры получили разрешение на дополнительный набор тысяч сотрудников, а кочевым скотоводам приказано сдать незаконное оружие. Тинубу также поручил спецслужбам развернуть дополнительные подразделения, чтобы "вымести террористов и бандитов" из лесных районов.
"Агенты зла больше не будут иметь места где спрятаться", - подчеркнул президент Нигерии.
В течение последних двух недель в стране похитили почти 400 человек, в том числе учеников начальных и средних школ. Серия нападений заставила Тинубу отменить поездку на саммит G-20 в ЮАР и мероприятие Африканского Союза в Анголе. Хотя часть заложников освободили, более 250 учеников и учителей до сих пор удерживают боевики после нападения на католическую школу 22 ноября.
Ситуация обострилась на фоне критики в адрес президента - как со стороны граждан страны, так и президента США Дональда Трампа. Американский лидер обвинил власти Нигерии в неспособности обеспечить безопасность и сделал громкие заявления о целенаправленных атаках на христиан.
Тинубу в свою очередь призвал скотоводческие объединения отказаться от открытого выпаса скота и сдать нелегальное оружие, отметив, что правительство создало специальное министерство животноводства для решения их проблем.
"Ранчивание - это путь к устойчивому развитию животноводства и национальной гармонии", - подчеркнул он.
Президент Нигерии также обратился к Национальной ассамблее с предложением пересмотреть законодательство, чтобы позволить штатам создавать собственные местные полицейские подразделения. Централизованную систему полиции в Нигерии долго критиковали за неспособность справиться с распространенной преступностью и терактами.
Напомним, в начале ноября Дональд Трамп заявил, что из-за преследования христиан в Нигерии Соединенные Штаты могут осуществить военное вторжение в эту страну. Он озвучил: если это произойдет, то атака будет быстрой и жестокой.
Днем ранее американский лидер сказал, что христианство в Нигерии находится под угрозой. По этой причине США считают ее "страной, вызывающей особую обеспокоенность".
Согласно его посту, в Нигерии убили 3100 христиан, поэтому необходимо срочно что-то сделать.
Нигерия в свою очередь отвергла возможность любой односторонней военной операции США на своей территории после угроз главы Белого дома Дональда Трампа из-за якобы преследования христиан в стране.
Представитель президента Нигерии Даниэль Бвала заявил, что угроза Трампа базируется на ложных утверждениях и выглядит как попытка давления.
Христиане в Нигерии сталкиваются с одной из самых масштабных волн преследований в мире. По данным Европарламента, в период с 2019 по 2023 годы почти 17 тысяч христиан были убиты в целенаправленных нападениях, а в 2025 более 7 тысяч потеряли жизни за первые семь месяцев.