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В Нигерии за демонстрацию российских флагов во время протестов задержали 7 поляков

Четверг 08 августа 2024 00:33
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В Нигерии за демонстрацию российских флагов во время протестов задержали 7 поляков Фото: антиправительственные протесты в Нигерии (скриншот из видео Reuters)
Автор: Вадим Ребрина

Нигерийские силы безопасности задержали семерых граждан Польши за демонстрацию российских флагов во время протестов против экономических проблем в этой западноафриканской стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления властей Нигерии и Польши, которые цитирует агентство AP.

Поляки были арестованы в понедельник в северном штате Кано "из-за того, где их нашли во время протестов, а также за то, что они демонстрировали иностранные флаги", сказал представитель спецслужбы Нигерии Питер Афунаня на встрече дипломатов, организованной министерством иностранных дел Нигерии.

Среди арестованных поляков есть студенты и преподаватель, сообщил МИД Польши в соцсети X, добавив, что "консульская служба устанавливает точные обстоятельства инцидента с местными властями".

Спикер нигерийской спецслужбы не сообщил, принимали ли задержанные поляки участие в протестах во время ареста.

В ответ на вопрос польского дипломата об их местонахождении Афунаня сказал, что агентство открыто для сотрудничества с Польшей по этому вопросу.

"Это не целенаправленная операция против граждан Польши", – сказал он.

Вчера стало известно, что Нигерия задержала нескольких портных за изготовление российских флагов, которыми на этой неделе размахивали во время антиправительственных протестов в северных штатах.

Протесты в Нигерии

С 1 августа сотни тысяч нигерийцев вышли на протесты против болезненных экономических реформ президента Тинуба, которые привели к частичному прекращению субсидий на бензин и электроэнергию, девальвации валюты и инфляции, достигшей максимума за три десятилетия.

После смертоносного подавления полицией протесты утихли.

В северных штатах Борно, Кадуна, Кано и Кацина были замечены протестующие, размахивавшие сотнями российских флагов, а некоторые призывали к военному захвату власти.

Посольство России в Нигерии отрицает свою причастность к протестам.

Аналитики говорят, что тенденции размахивания российскими флагами во время протестов, впервые наблюдаемые в Нигерии, могут быть опасными и показывают, насколько выросли антизападные и пророссийские настроения в некоторых частях Африки.

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