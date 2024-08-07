В Нигерии задержали портных за изготовление флагов России

Нигерия задержала нескольких портных за изготовление российских флагов, которыми на этой неделе размахивали во время антиправительственных протестов в северных штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление тайной полиции Нигерии, о котором пишет Reuters .

Департамент государственных служб (DSS) Нигерии также сообщил в соцсети X, что задержал некоторых "спонсоров портных", не уточняя подробностей. Там говорится, что расследование продолжается. Сколько задержано портных или "спонсоров", не сообщается.

Начальник штаба обороны Нигерии генерал Кристофер Муса провел в понедельник переговоры по безопасности с президентом Болой Тинубу. Он назвал размахивание иностранным флагом во время антиправительственных протестов "изменой".

"Мы обнаружили тех (их спонсоров) и собираемся принять серьезные меры против этого", — сказал Муса журналистам.

Протесты в Нигерии

С 1 августа сотни тысяч нигерийцев вышли на протесты против болезненных экономических реформ президента Тинубу, которые привели к частичному прекращению субсидий на бензин и электроэнергию, девальвации валюты и инфляции, достигшей максимума за три десятилетия.

После смертоносного подавления полицией протесты утихли.

В северных штатах Борно, Кадуна, Кано и Кацина были замечены протестующие, которые размахивали сотнями российских флагов, а некоторые призывали к военному захвату власти.

Посольство России в Нигерии отрицает свою причастность к протестам.

Усиление российской активности в Западной Африке

Протесты в Нигерии, наиболее густонаселенной стране Африки, состоялись на фоне усиления беспокойства Запада связями России с регионом в сфере безопасности, включая такие страны как Мали, Буркина-Фасо и Нигер, где военные лидеры захватили власть в результате государственных переворотов.