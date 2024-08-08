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У Нігерії за демонстрацію російських прапорів під час протестів затримали 7 поляків

Четвер 08 серпня 2024 00:33
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У Нігерії за демонстрацію російських прапорів під час протестів затримали 7 поляків Фото: антиурядові протести у Нігерії (скріншот з відео Reuters)
Автор: Вадим Ребрина

Нігерійські сили безпеки затримали сімох громадян Польщі за демонстрацію російських прапорів під час протестів проти економічних труднощів у цій західноафриканській країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви влади Нігерії та Польщі, які цитує агентство AP.

Поляки були заарештовані в понеділок у північному штаті Кано "через те, де їх знайшли під час протестів, а також за те, що вони демонстрували іноземні прапори", сказав речник спецслужби Нігерії Пітер Афунаня на зустрічі дипломатів, організованій міністерством закордонних справ Нігерії.

Серед арештованих поляків є студенти та викладач, повідомило МЗС Польщі у соцмережі X, додавши, що "консульська служба встановлює точні обставини інциденту з місцевою владою".

Речник нігерійської спецслужби не повідомив, чи брали затримані поляки участь у протестах під час арешту.

У відповідь на запитання польського дипломата про їх місцезнаходження Афунаня сказав, що агентство відкрите для співпраці з Польщею з цього питання.

"Це не цілеспрямована операція проти громадян Польщі", – сказав він.

Вчора стало відомо, що Нігерія затримала кількох кравців за виготовлення російських прапорів, якими цього тижня розмахували під час антиурядових протестів у північних штатах.

Протести у Нігерії

З 1 серпня сотні тисяч нігерійців вийшли на протести проти болісних економічних реформ президента Тінубу, які призвели до часткового припинення субсидій на бензин та електроенергію, девальвації валюти та інфляції, яка досягла максимуму за три десятиліття.

Після смертоносного придушення поліцією протести вщухли.

У північних штатах Борно, Кадуна, Кано та Каціна було помічено протестувальників, які розмахували сотнями російських прапорів, а деякі закликали до військового захоплення влади.

Посольство Росії в Нігерії заперечило свою причетність до протестів.

Аналітики кажуть, що тенденції розмахування російськими прапорами під час протестів, які вперше спостерігаються в Нігерії, можуть бути небезпечними та показують, наскільки зросли антизахідні та проросійські настрої в деяких частинах Африки.

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