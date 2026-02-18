В Нигере заявили, что север Бенина оккупировала Украина: в МИД отреагировали

Лидер военной хунты Нигера утверждает, что "украинские наемники" якобы оккупировали часть африканского государства Бенин.

Стоит отметить, что Нигер сейчас имеет напряженные отношения с Бенином.

Чиани пришел к власти в 2023 году и опирается на российские государственно-частные военные компании.

Что говорят в МИД Украины

Тихий отметил, что эта информация не соответствует действительности.

"Более того, она имеет признаки дезинформации, которая направлена на дискредитацию Украины, создание какого-то фейкового образа внешней угрозы. В принципе, ну, этим товарищам в Республике Нигер не привыкать таким заниматься, такими провокациями", - отметил он.

В то же время спикер подчеркнул, что эти обвинения свидетельствуют также и о роли России и ее активизации.

"Потому что мы знаем, что эта хунта зависит абсолютно на 100 процентов от России, и вероятно эти заявления делаются не по их собственной вообще, в принципе, инициативе, а по инициативе Российской Федерации", - пояснил Тихий.

МИД Украины призывает всех коллег, партнеров, друзей в Африке и африканские СМИ относиться критически к непроверенной информации. Особенно, когда это касается безопасности международных отношений.

"Призываем опираться на проверенные источники и услышать, и увидеть это официальное опровержение этой... этих заявлений", - добавил спикер.